Глава Саратовской области потерял своё влияние

Результаты исследования предоставило Агентство политических и экономических коммуникаций. Рейтинг составляется на основе экспертного опроса, который проводится методом закрытого анкетирования. В число экспертов в июне 2018 года вошли 28 политологов, политтехнологов, медиаэкспертов и журналистов. Считается что первые 20 участников рейтинга имеют «очень сильное влияние», с 21 места по 50 «сильное влияние», а с 51 по 85 «среднее влияние».