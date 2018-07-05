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Глава Саратовской области потерял своё влияние
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Глава Саратовской области потерял своё влияние 

САРАТОВ24 5 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
Валерий Радаев опустился на семь строчек в рейтинге самых влиятельных глав субъектов Российской Федерации. Сейчас он находится на 22 позиции из 85 возможных. В мае губернатор Саратовской области занимал 15 место. Возглавляет список мэр Москвы Сергей Собянин.
Результаты исследования предоставило Агентство политических и экономических коммуникаций. Рейтинг составляется на основе экспертного опроса, который проводится методом закрытого анкетирования. В число экспертов в июне 2018 года вошли 28 политологов, политтехнологов, медиаэкспертов и журналистов. Считается что первые 20 участников рейтинга имеют «очень сильное влияние», с 21 места по 50 «сильное влияние», а с 51 по 85 «среднее влияние».
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