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Составлен портрет типичного отправителя денег в России
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Составлен портрет типичного отправителя денег в России 

Lenta.ru 5 июля 2018
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Мигранты из СНГ до 40 процентов своих доходов отправляют на родину. Об этом свидетельствуют данные исследования НАФИ, которое приводит РИА Новости.
Большинство отправителей средств составляют семейные мужчины в возрасте от 24 до 40 лет со средним профессиональным образованием. В России они заняты в сфере строительства, торговли, коммунального хозяйства. У половины опрошенных есть банковские карты, при этом зарплату многие из них получают наличными.
Типичный отечественный отправитель денег — семьянин с высшим образованием и средним уровнем дохода в возрасте от 28 до 45 лет. Средства он переводит в Китай, Турцию, США и другие страны дальнего зарубежья.
В сентябре 2017 года в России составили портрет типичного топ-менеджера. Отмечается, что это семейный мужчина средних лет, ведущий здоровый образ жизни и страдающий трудоголизмом.
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