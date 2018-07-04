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Почти 50% жителей США назвали Трампа расистом
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Почти 50% жителей США назвали Трампа расистом 

ТВ Центр 4 июля 2018
Фото: ТВ Центр
Согласно результатам опроса Квиннипэкского университета, 49% американцев считают президента США Дональда Трампа расистом. Об этом сообщает «Интерфакс».
С другой стороны, 47% американских граждан не считают, что глава Белого дома — расист.
Кроме того, результаты опроса указывают на то, что большинство американских избирателей негативно оценивают личностные черты Трампа.
В частности, около 58% участников опроса не считают президента честным человеком, а около 55% опрошенных думают, что он не имеет необходимых лидерских качеств и не заботится об интересах обычных американцев.
При этом, около 53% американских избирателей одобряют предстоящую встречу Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
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