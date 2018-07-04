Почти 50% жителей США назвали Трампа расистом

Согласно результатам опроса Квиннипэкского университета, 49% американцев считают президента США Дональда Трампа расистом. Об этом сообщает «Интерфакс».

С другой стороны, 47% американских граждан не считают, что глава Белого дома — расист.

Кроме того, результаты опроса указывают на то, что большинство американских избирателей негативно оценивают личностные черты Трампа.

В частности, около 58% участников опроса не считают президента честным человеком, а около 55% опрошенных думают, что он не имеет необходимых лидерских качеств и не заботится об интересах обычных американцев.