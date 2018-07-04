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В Свердловской области в четыре раза вырос спрос на рабочий персонал
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В Свердловской области в четыре раза вырос спрос на рабочий персонал 

Российская Газета 4 июля 2018
Фото: Российская Газета
Общее количество вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 57 процентов. Причем рост спроса на рабочий персонал бьет все рекорды — он вырос на 309 процентов. В регионе ощутимо повысилась потребность в специалистах сферы строительства и недвижимости (на 197 процентов), производства (на 123). Работодатели также активно ищут домашний персонал (плюс 145 процентов) и сотрудников в фитнес-залы и салоны красоты (плюс 136). Единственная отрасль, где зафиксировано падение — страхование (минус 11 процентов).
Общее количество резюме тоже выросло — на 42 процента. Среди соискателей наиболее активны опять же рабочие: их число выросло на 116 процентов. Тем не менее традиционно самая популярная сфера — продажи, работать там хотят 17 процентов соискателей. На втором месте транспорт (7), на третьем — административный персонал и производство (по 6).
— Профессия менеджера по продажам уже несколько лет сохраняет ведущие позиции. Это не удивительно, ведь каждой компании нужно продавать свои услуги, а конкуренция за потенциальных клиентов очень высока. Кстати, по-настоящему классные sales-менеджеры не только хорошо зарабатывают, но и имеют отличные карьерные перспективы, — комментирует итоги исследования руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
Конкуренция среди соискателей Свердловской области, отмечают аналитики, умеренная: на одну вакансию приходится 4,9 резюме.
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