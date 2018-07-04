Жители столицы решат, достойна ли школа №1409 в Хорошевке приза «Народный выбор»

В системе электронных референдумов «Активный гражданин» открылось новое голосование. На этот раз жителям столицы предлагают выбрать победителя в четырех номинациях премии «Лучший реализованный проект в области строительства».

Так, респондентам предлагают решить, какой проект учебно-образовательного и воспитательного учреждения достоин получить приз в номинации «Народный выбор». Участникам опроса нужно выбрать один из восьми вариантов. В числе номинантов и один из корпусов школы № 1409, расположенный на улице Авиаконструктора Микояна, 2.

На сегодняшний день в опросе приняли участие 6 301 человек. Свой голос за школу № 1409 отдали 462 респондента.

(ап)