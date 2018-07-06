«Вятский край возможен, но Киров — оставить!»: мнение о переименовании

Жители Кирова, в основном, не приветствуют идеи о переименовании города в Вятку. Впрочем, смена названия для Кировской области допустима, заявили они в ответе на вопросы корреспондента ИА REGNUM

Вопросов, заданных кировчанам, было два. Первый: если переименовывать, то нужно ли возвращаться именно к Вятке? Второй: если не Вятка, то как ещё можно назвать?

«Лично мне нравится название Киров. Я допускаю официальное переименование в Вятский край, например», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM одна из уроженок столицы Кировской области.

На второй вопрос девушка твёрдо сказала: «Киров!».

Отметим, её мнение совпадает с мнением многих других кировчан. Граждане полагают, что Вятка возможна как туристический бренд и только к названию региона. При этом город Киров должен сохранить своё название.

Напомним, бывший губернатор Кировской области Никита Белых поднимал вопрос о переименовании и города, и области. Но общественное мнение ему переломить не удалось.

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