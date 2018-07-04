Названы самые экзотические направления у россиян

Названы десять самых популярных у россиян экзотических направлений

Танзания, Гуам и В десятку самых популярных у российских туристов экзотических направлений вошли Кюрасао ЮАР , сообщает Skyscanner.

Сервис для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей проанализировал спрос на экзотические направления за прошедшие три года и назвал десять стран, которые стали особенно популярны среди российских путешественников в 2018 году.

Абсолютным рекордсменом роста стал тропический остров Кюрасао, принадлежащий Нидерландам , но расположенный в Карибском бассейне. В первой половине 2018 года россияне посещали его в четыре раза чаще, чем в первой половине 2016-го.

Вторую строчку в рейтинге быстрорастущих экзотических направлений занимает Япония — страна восходящего солнца в этом году привлекла на 71% больше путешественников из России , чем два года назад. Во многом это обусловлено появлением прямых рейсов в Токио сразу из нескольких регионов.

Третьим лидером стала Южная Корея Сеул в первой половине 2018 года стал популярнее на 42%. Частично это связано с Зимней Олимпиадой, которая проходила в феврале, однако и после нее россияне продолжили путешествовать в эту страну.

Такую же динамику показала Танзания. Основным фактором, который повлиял на рост этого восточноафриканского направления, является стоимость перелета, сравнимая с ценой билета в популярные страны Юго-Восточной Азии — Вьетнам или Таиланд . Так, прямой перелет из Москвы Занзибар туда-обратно можно забронировать по цене от 35 тысяч рублей.

Пятым экзотическим направлением, которое набирает популярность в первой половине 2018 года, является Мексика . Интерес россиян к отдыху в этой стране вырос более чем на треть. Несмотря на то, что регулярных прямых рейсов туда нет, несколько национальных перевозчиков предлагали сезонные рейсы в Канкун этой весной.