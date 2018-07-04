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Названы самые экзотические направления у россиян
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Названы десять самых популярных у россиян экзотических направлений 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
В десятку самых популярных у российских туристов экзотических направлений вошли Кюрасао, Танзания, Гуам и ЮАР, сообщает Skyscanner.
Сервис для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей проанализировал спрос на экзотические направления за прошедшие три года и назвал десять стран, которые стали особенно популярны среди российских путешественников в 2018 году.
Абсолютным рекордсменом роста стал тропический остров Кюрасао, принадлежащий Нидерландам, но расположенный в Карибском бассейне. В первой половине 2018 года россияне посещали его в четыре раза чаще, чем в первой половине 2016-го.
Вторую строчку в рейтинге быстрорастущих экзотических направлений занимает Япония — страна восходящего солнца в этом году привлекла на 71% больше путешественников из России, чем два года назад. Во многом это обусловлено появлением прямых рейсов в Токио сразу из нескольких регионов.
Третьим лидером стала Южная Корея. Сеул в первой половине 2018 года стал популярнее на 42%. Частично это связано с Зимней Олимпиадой, которая проходила в феврале, однако и после нее россияне продолжили путешествовать в эту страну.
Такую же динамику показала Танзания. Основным фактором, который повлиял на рост этого восточноафриканского направления, является стоимость перелета, сравнимая с ценой билета в популярные страны Юго-Восточной Азии — Вьетнам или Таиланд. Так, прямой перелет из Москвы в Занзибар туда-обратно можно забронировать по цене от 35 тысяч рублей.
Пятым экзотическим направлением, которое набирает популярность в первой половине 2018 года, является Мексика. Интерес россиян к отдыху в этой стране вырос более чем на треть. Несмотря на то, что регулярных прямых рейсов туда нет, несколько национальных перевозчиков предлагали сезонные рейсы в Канкун этой весной.
Другими направлениями, которые вошли в 10 трендов экзотического отдыха 2018 года, стали Непал, Гуам, Сингапур, Оман и ЮАР.
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