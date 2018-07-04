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Социологам предложили разрешить говорить на запретные темы
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Социологам предложили разрешить говорить на запретные темы 

Lenta.ru 4 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Российских социологов предложили освободить от обвинений в экстремизме. Соответствующий законопроект в среду, 4 июля, внес на рассмотрение Госдумы депутат от КПРФ Валерий Рашкин.
В частности, автор документа предложил прописать в законе «О противодействии экстремистской деятельности», что «вопросы, задаваемые в ходе научного или социологического исследования, как качественного, так и количественного характера, не могут быть признаны экстремистскими».
Исключение, по его мнению, следует сделать и для публикации результатов такой работы, в которых анализируются общественно-политические настроения людей.
Рашкин дополнил пояснительную записку к законопроекту перечислением фактов привлечения инициаторов некоторых исследований к уголовной ответственности. В частности, дело студента юрфака Александра Крузе, получившего 2,5 года колонии за публикацию четырех картинок в рамках опроса для своей дипломной работы. А еще дело казанского ученого Раиса Сулейманова, публиковавшего материалы об этонорелигизной ситуации в Татарстане, и дело Петра Милосердова, проводившего исследование в Казахстане.
Ограничить действие антиэкстремистских норм, по мнению Рашкина, необходимо для реальной оценки ситуации в стране и своевременного принятия решений.
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