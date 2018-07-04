Социологам предложили разрешить говорить на запретные темы

Валерий Рашкин. Российских социологов предложили освободить от обвинений в экстремизме. Соответствующий законопроект в среду, 4 июля, внес на рассмотрение Госдумы депутат от КПРФ

В частности, автор документа предложил прописать в законе «О противодействии экстремистской деятельности», что «вопросы, задаваемые в ходе научного или социологического исследования, как качественного, так и количественного характера, не могут быть признаны экстремистскими».

Исключение, по его мнению, следует сделать и для публикации результатов такой работы, в которых анализируются общественно-политические настроения людей.

Ограничить действие антиэкстремистских норм, по мнению Рашкина, необходимо для реальной оценки ситуации в стране и своевременного принятия решений.