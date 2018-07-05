Специалисты HeadHunter назвали ТОП вакансий самой большой зарплатой в Ленобласти

Аналитики HeadHunter по Северо-Западу подвели итоги прошедшего месяца на рынке труда и выяснили. Специалисты портала hh.ru также составили ТОП вакансий самой большой зарплатой в Ленинградской области в июле.

В исследовании hh.ru отмечается, что количество предложений о работе в июне увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Традиционно больше всего предложений о работе в Ленинградской области размещено для представителей сфер «Продажи» (29% от общего числа вакансий в области), «Рабочий персонал» (23%), «Начало карьеры, студенты» (11%). Востребованы у работодателей также специалисты из сфер производства, транспорта и логистики — по 10% вакансий в общей структуре рынка труда.

Количество новых резюме в июне в сравнении с прошлым годом увеличился почти на треть.

Средняя предлагаемая в вакансиях зарплата в июне в Ленобласти составила 37,5 тыс. рублей, как и в прошлом месяце. Зарплатные ожидания соискателей также остались на прежнем уровне — в среднем кандидаты рассчитывают на 40 тыс. рублей.

В начале июля текущего года на самую высокую оплату труда — от 150 тыс. рублей — может рассчитывать врач стоматолог-ортопед.

Топ-10 актуальных вакансий с самой большой зарплатой в Ленобласти в июле*:

Должность

Отрасль

Размер предлагаемой заработной платы

Врач стоматолог-ортопед

Медицина, фармацевтика, аптеки

От 150 000 руб.

Специалист по загородной недвижимости

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

От 100 000 до 180 000 руб.

Технический директор

Химическое производство, удобрения

От 70 000 до 150 000 руб.

Руководитель группы магазинов (супервайзер)

Розничная торговля

От 70 000 до 140 000 руб.

Механик-гидравлист

Услуги для бизнеса

От 80 000 руб.

Водитель-экспедитор

Розничная торговля

От 86 000 до 96 000 руб.

Программист 1С УПП 8. Х Информационные технологии, системная интеграция, интернет

От 75 до 100 000 руб.

Производитель работ

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

От 50 000 до 120 000 руб.

Менеджер по продажам транспортных услуг

Перевозки, логистика, склад, ВЭД От 62 000 до 102 000 руб.

Начальник управления

Услуги для бизнеса

От 70 000 руб.

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.