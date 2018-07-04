Лианозовский парк оценят по трем критериям на сайте «Активный гражданин»

Жителям столицы предлагают определить лучший в городе парк, приняв участие в опросе путеводителю «Любимые места Москвы», который стартовал на сайте «Активный гражданин».

Голосование проводится по трем критериям: самый живописный, самый тихий и самый удобный для отдыха с детьми. На выбор представлен 21 парк, среди которых — Лианозовский, а также пункты «Свой вариант ответа» и «Затрудняюсь ответить».

Как сообщается на «Активном гражданине», выбрать можно от одного до трех вариантов ответа. Больше информации о парках, их работе, а также фотографии представлены на портале в разделе «Подробнее». Ссылка на голосование. (вт)