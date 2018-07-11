61 российский регион положительно воспринял повышение пенсионного возраста

Положительные отзывы на пенсионную реформу поступили из 61-го российского региона, об этом заявили в министерстве труда . Всего в стране 85 субъектов, ожидается, что остальные завершат работу вот-вот.

Уже 19 июля запланировано первое чтение законопроекта в Думе . Удивительно, но лишь благодаря реформе, в стране широко начали обсуждать такое сложное явление, как антропологический сдвиг: молодость — затягивается, зрелость, старость — все сдвигается.

Вот он — один из главных мужских кошмаров: примерка свадебных платьев, конечно, дается непросто. Но Владимир держится. Они волнуются, словно в первый раз слышат— «объявляю вас мужем и женой». Хотя невесте уже ближе к сорока, жениху далеко «за». Распространенная теперь ситуация. Дольше учится, позже начинать работать и выходить замуж — уже давно мировая тенденция.

Еще в 1990 году тех, кому за 60 лет в мире насчитывалось 0,5 миллиарда человек, то теперь их количество почти удвоилось. В России средняя продолжительность жизни растет, начиная с 2000 года, и сейчас превысила 72 года. Так что решение — провести в стране Пенсионную реформу — вызвано вполне объективными обстоятельствами.

— Это решение выглядит соответствующим общим тенденциям в развитых странах, да у нас вырос возраст дожития, — говорит социолог-экономист Дмитрий Иванов

Планируется, что к 2030-му продолжительность жизни в стране возрастет до 80-ти лет. К этому же моменту россияне станут позже выходить на пенсию, но и получать от государства будут гораздо больше. К 2024 году размер средней пенсии увеличится почти вдвое до 20 тысяч рублей.

Согласно последним опросам, треть бизнесменов уже готовы нанимать людей пенсионного возраста. Почти для 60% предпринимателей квалификация соискателя важнее возраста.

— Пик востребованности как раз и приходится на специалистов в возрасте 50 плюс, потому что опытные специалисты достигают пика квалификации как раз к 40 годам, к 50-ти и дальше она растет до бесконечности, — считает Алексей Захаров , президент портала «Superjob».

Еще недавно охранник или кассирша были чуть ли не единственными вариантами для тех, кому за 50 лет. Сейчас ситуация меняется, в том числе и из-за демографического кризиса 90-х, когда рожали мало, а смертность била рекорды. В стране не хватает экономически активного населения, так что с работой для граждан в возрасте стало проще. Главное, держать себя в форме.

В правительстве обещают: пенсионная реформа будет идти плавно, растянется более чем на 10-тилетие. А в конечном итоге, для миллионов россиян выход на покой станет началам нового этапа. Временем — не выживать, а жить.