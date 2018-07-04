Россияне высказались о проблемах туроператоров

Около половины респондентов, опрошенных аналитической службой Рамблера, никогда не сталкивались с проблемами при получении услуг туроператоров.

47% опрошенных отметили, что их опыт взаимодействия с туроператорами был положительным. При этом 15% отметили, что иногда сталкивались с проблемами. Еще 7% респондентов заявили, что часто сталкиваются с проблемами при получении услуг туроператоров.

31% опрошенных заявили, что услугами туроператоров не пользуются.

С 30 июня оператор «Натали Турс» отменил чартерные рейсы по нескольким направлениям. В начале июля глава компании Владимир Воробьев рассказал, что из-за «финансовых разногласий» испанский партнер оператора W2Meet остановил сотрудничество и приступил к аннуляции заказов.

Турции, Италии и Сообщалось, что отели в Испании Греции отменили брони клиентов «Натали Турс» из-за отсутствия оплаты.