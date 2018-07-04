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Россияне высказались о проблемах туроператоров
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Россияне высказались о проблемах туроператоров 

Рамблер 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Около половины респондентов, опрошенных аналитической службой Рамблера, никогда не сталкивались с проблемами при получении услуг туроператоров.
47% опрошенных отметили, что их опыт взаимодействия с туроператорами был положительным. При этом 15% отметили, что иногда сталкивались с проблемами. Еще 7% респондентов заявили, что часто сталкиваются с проблемами при получении услуг туроператоров.
31% опрошенных заявили, что услугами туроператоров не пользуются.
С 30 июня оператор «Натали Турс» отменил чартерные рейсы по нескольким направлениям. В начале июля глава компании Владимир Воробьев рассказал, что из-за «финансовых разногласий» испанский партнер оператора W2Meet остановил сотрудничество и приступил к аннуляции заказов.
Сообщалось, что отели в Испании, Турции, Италии и Греции отменили брони клиентов «Натали Турс» из-за отсутствия оплаты.
Позже Владимиров рассказал о решении аннулировать туры, которые были подтверждены ранее. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что в июле оплаченными турами не смогут воспользоваться 1,5 тысячи клиентов компании.
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