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Каждый третий россиянин уверен в победе национальной сборной на ЧМ-2018
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Каждый третий россиянин уверен в победе национальной сборной на ЧМ-2018 

Пятый канал 4 июля 2018
Фото: Пятый канал
Россияне все больше верят в победу национальной сборной на ЧМ-2018. Это максимум зрителей с начала чемпионата. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Большинство жителей страны наблюдали за игрой дома или на работе. А серию пенальти посмотрели свыше 23 миллионов человек. В пабы и рестораны отправились всего два процента граждан. И лишь меньшая часть россиян оказалась в числе счастливчиков, попавших на стадион или в фан-зону.
Согласно опросу, после успеха подопечных Станислава Черчесова в 1/8 финала в возможность сборной России завоевать на чемпионате главный титул поверили 17% респондентов.
В четвертьфинале россияне встретятся с командой Хорватии. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» 7 июля. Начало матча в 21.00 по московскому времени.
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