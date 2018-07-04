Каждый третий россиянин уверен в победе национальной сборной на ЧМ-2018

Россияне все больше верят в победу национальной сборной на ЧМ-2018. Это максимум зрителей с начала чемпионата. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения

Большинство жителей страны наблюдали за игрой дома или на работе. А серию пенальти посмотрели свыше 23 миллионов человек. В пабы и рестораны отправились всего два процента граждан. И лишь меньшая часть россиян оказалась в числе счастливчиков, попавших на стадион или в фан-зону.

Согласно опросу, после успеха подопечных Станислава Черчесова в 1/8 финала в возможность сборной России завоевать на чемпионате главный титул поверили 17% респондентов.