Бензин недоливают из-за сложной экономической ситуации на рынке — эксперт

Федерация автовладельцев России проверила АЗС по всей стране в режиме «тайного покупателя» и выяснила, что около 76 из них обманывают автомобилистов. В среднем заправки не доливают пять процентов топлива. В Москве ситуация лучше, отмечают наблюдатели.

— Из-за сложной экономической ситуации на топливном рынке независимые АЗС (автозаправочные станции — прим. ВМ) вынуждены повышать свою доходность за счет ухищрений. В отличие от АЗС нефтяных компаний: они могут позволить себе работать в убыток и получать основной доход, в частности, за счет продажи сырой нефти, — рассказал «ВМ» исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко

По его словам, в Москве недобросовестных продавцов топлива гораздо меньше, чем в регионах.

— В столице ситуация лучше за счет того, что у нас еще в мае были зафиксированы более высокие розничные цены. Да и качество тоже лучше — практически мы не видим АЗС, которые продают топливо с присыпками. В большинстве своем — это 5 и 4 классы бензинов, — отметил Сергиенко.

Напомним, что мониторинг недолива АИ-92 и АИ-95 проводился на 34 АЗС в 13 субъектах России. В ходе исследования было проверено пять заправок вертикально интегрированных нефтяных компаний (нефтяные компании, по форме собственности являющиеся акционерными — прим. ВМ), 21 — федеральных и региональных сетей, восемь — мелкосетевых и частных АЗС. За недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом.

В результате недолив выявлен на 76 процентов АЗС. Недолив среди ВИНКов составил 20 процентов, один из пяти (недолив 1,63 процента — на уровне погрешности). Недолив среди федеральных и крупных региональных сетей — 81 процент (средний недолив 4,97 процента, максимальное значение — 19,03 процента). Среди мелкосетевых и частных АЗС недолив составил 100 процентов (средний недолив 5,66 процентов, максимальное значение — 8,03 процента). Средний недолив по выборке составил 5,05 процента, а значит, его фактически можно приплюсовать к цене за литр.

— Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя подобные ухищрения, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза, — отмечают в Федерации автовладельцев России.