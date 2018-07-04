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Составлен рейтинг лояльности российских абонентов к сотовым операторам
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Составлен рейтинг лояльности российских абонентов к сотовым операторам 

Москва24 4 июля 2018
Фото: Москва24
Исследование провело независимое агентство «ALHÓRUM», специализирующееся на вопросах лояльности и клиентского опыта.
Рейтинг составлен на основе показателя NPS (Net Promoter Score) — индекс желания клиентов рекомендовать оператора, характеризующий не только приверженность потребителя товару или услуге, но и готовность приобрести их повторно.
Исследователи опрашивали интернет-активную часть московских абонентов, им задавали вопрос: «С какой вероятностью вы порекомендуете наши товары или услуги своим друзьям и коллегам?». Оценить шансы они должны были по шкале от 0 до 10.
После этого были отобраны максимальные и низшие оценки. Разница между ними, отнесенная к общему числу респондентов, и является показателем NPS. Количество респондентов отбирали по доле компании на рынке сотовой связи.
В среднем по рынку в России показатель оказался отрицательным — минус 9,39 процента. Только у Tele2 значение NPS было положительным — 44,21 процента.
Показатель, рассчитанный агентством совпал с собственными данными оператора, в отличие от показателей у других мобильных операторов, которые завышали результаты собственных исследований.
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