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Результаты опроса: каждый второй мужчина в Ростове изменяет своей женщине
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Результаты опроса: каждый второй мужчина в Ростове изменяет своей женщине 

Деловое сообщество 4 июля 2018
46% ростовских мужчин хотя бы раз изменяли своим партнёршам. Таковы результаты опроса, проведённого Деловым сообществом. Что интересно, предрасположенность сильного пола к изменам с возрастом только растёт — и в категории «старше 35 лет» сразу 53% мужчин признались, что измена имела место в их жизни. Редакция проводила опрос только среди совершеннолетних читателей.
Ситуация с женщинами выглядит более оптимистично — только 16% представительниц прекрасного пола из Ростова-на-Дону изменяли своим мужчинам. Причём с возрастом количеством измен стремится к нулю. Доля измен в возрастной категории «старше 35 лет» — менее 6% — следует из результатов опроса. Опросы мужской половины населения показали, что измены происходят из-за сильного сексуального желания по отношению к женщине. Сдержать свой пыл им мешает алкоголь, низкий уровень ответственности или слабость характера. Ученые доказали, чем выше интеллект, тем меньше измен. В целом по России показатель таков: 75% мужчин и 25% женщин неверны своим половинкам. В Европе он выше. Статистические исследования показывают, что 74% мужчин изменили бы своей жене, если бы были уверены, что она об этом никогда не узнает. Так поступили бы и 68% женщин.
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