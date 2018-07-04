Результаты опроса: каждый второй мужчина в Ростове изменяет своей женщине

46% ростовских мужчин хотя бы раз изменяли своим партнёршам. Таковы результаты опроса, проведённого Деловым сообществом. Что интересно, предрасположенность сильного пола к изменам с возрастом только растёт — и в категории «старше 35 лет» сразу 53% мужчин признались, что измена имела место в их жизни. Редакция проводила опрос только среди совершеннолетних читателей.