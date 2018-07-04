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Больше трети екатеринбуржцев признались, что работают в невыносимой духоте
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Больше трети екатеринбуржцев признались, что работают в невыносимой духоте 

e1.ru 4 июля 2018
Фото: e1.ru
Аналитики сервиса Зарплата.ру опросили 1150 екатеринбуржцев, чтобы узнать, как те переживают пришедшую в Екатеринбург жару. Оказалось, что 39% горожан вынуждены работать в невыносимо жарких условиях.
— Некоторые респонденты пожаловались на головные боли, тошноту, усталость и даже обмороки из-за сильной духоты на работе, — рассказали в пресс-службе Зарплаты.ру.
Примерно столько же горожан — 38% — довольны температурой в офисе, а вот 8% опрошенных мёрзнут из-за включенных кондиционеров.
По словам 38% жителей Екатеринбурга, в жару им лень работать даже в прохладном офисе. Зато 7% респондентов отметили, что им всё равно, и даже в душном помещении легко работается. Больше половины горожан работают в обычном режиме, если температура в офисе комфортная, несмотря на зной за окном.
— Офисные работники должны знать, что по нормам СанПиН они имеют право на сокращение рабочего дня, — пояснил Иван Чирков, руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру. — Если температура в помещении достигла 29 градусов, работодатель обязан сократить рабочий день до шести часов. А при 30 с половиной градусах сотрудники вообще могут работать не более четырех часов.
Ранее мы писали, что синоптики пообещали уральцам жаркий июль: днём температура будет 25–30 градусов, а ночью — 15–20.
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