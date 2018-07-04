Еще на тысячу человек уменьшилось население Омской области

Миграционная убыль в регионе с каждым месяцем только растет. Омскстат отчитался об общих итогах миграции в регионе в январе-мае 2018 года. Так, за пять месяцев в Омскую область приехали 9 тыс. человек, а уехали — 13,2 тыс. человек.

В мае в регион прибыло 1,8 тыс. человек, а выбыло 2,9 тыс. человек. Миграционная убыль, таким образом, составила 1106 человек. Напомним, что в апреле, согласно информации статистиков, из региона уехали 2,8 тыс. человек.

Что касается миграции в пределах Омской области, то в период с января по май место жительства сменили 10,3 тыс. человек, в том числе в мае — две тыс. человек.