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«Жалуются на головные боли и усталость»: 39% пермяков работают в сильной духоте
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«Жалуются на головные боли и усталость»: 39% пермяков работают в сильной духоте 

59.ru 4 июля 2018
Фото: 59.ru
Когда в небе ярко светит солнце, в офисе бывает жарко
По санитарным нормам, температура на работе не должна превышать 25⁰, но, как оказалось, это правило часто нарушают. 39% пермяков, прошедших опрос на портале по поиску работы Зарплата.ру, сообщили, что работают в невыносимой жаре.
— Некоторые пожаловались на головные боли, тошноту, усталость и даже обмороки из-за сильной духоты, — рассказали в Зарплата.ру. — 38% горожан в целом довольны микроклиматом в офисе, хотя иногда и бывает душно. 8% опрошенных мерзнут из-за включенных кондиционеров.
61% из 1050 опрошенных признались, что их начальство никогда не сокращало рабочий день летом из-за высокой температуры в помещении, хоть это и предусмотрено законодательством. 32% пермяков не видят в этом необходимости. И только 7% опрошенных рассказали, что руководство их компании действительно следует правилам и в самые жаркие дни отпускает их домой пораньше.
— По словам 38% жителей Перми, в жару им лень работать даже в прохладном офисе. 7% респондентов отметили, что им все равно, и даже в душном помещении легко работается, — сообщили аналитики. — Больше половины горожан, несмотря на зной за окном, работают в обычном режиме, если температура в офисе комфортная.
Также во время опроса выяснилось, что 39% пермяков никогда не слышали о том, что температура на рабочем месте не должна превышать 23-25⁰. 53% знали, что руководство должно поддерживать нормальный микроклимат. 8% опрошенных о нормах рассказали работодатели.
Ранее пермяки ответили считают ли людей с собственным жильем более привлекательными для создания отношений.
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