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Новосибирцы пожаловались на обмороки на работе из-за духоты
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Новосибирцы пожаловались на обмороки на работе из-за духоты 

ngs.ru 4 июля 2018
Фото: ngs.ru
Портал по поиску работу Зарплата.ру опросил новосибирцев, чтобы узнать, в каких условиях они работают.
О своих ощущениях рассказали 1200 человек.
«Каждый седьмой назвал температуру на рабочем месте комфортной. 38% жителей Новосибирска в целом довольны микроклиматом в офисе, хотя иногда и бывает душно. 8% опрошенных мерзнут из-за включенных кондиционеров, а 39%, наоборот, работают в невыносимой жаре.
При этом некоторые респонденты пожаловались на головные боли, тошноту, усталость и даже обмороки из-за сильной духоты на работе», — рассказали специалисты портала.
Больше половины опрошенных — 53% — слышали о нормах СанПиН, согласно которым летом температура в рабочем помещении должна быть не выше 23–25 градусов по Цельсию. А 39% новосибирцев отметили, что никогда об этом не знали. Только 8% признались, что им о нормах рассказывал сам работодатель.
61% респондентов рассказал, что их начальство никогда не сокращало рабочий день летом из-за высокой температуры в помещении, хоть это и предусмотрено законодательством. 32% новосибирцев не видят в этом необходимости. И только 7% опрошенных рассказали, что руководство их компании действительно сокращает рабочий день, как это предусмотрено нормами.
По словам 38% жителей Новосибирска, в жару им лень работать даже в прохладном офисе. 7% респондентов отметили, что им все равно, и даже в душном помещении легко работается. Больше половины горожан работают в обычном режиме, если температура в офисе комфортная, несмотря на зной за окном.
На прошлой неделе Зарплата.ру выясняла у новосибирцев, успевают ли они заканчивать работу к установленным срокам.
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