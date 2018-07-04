Новосибирцы пожаловались на обмороки на работе из-за духоты

Портал по поиску работу Зарплата.ру опросил новосибирцев, чтобы узнать, в каких условиях они работают.

О своих ощущениях рассказали 1200 человек.

«Каждый седьмой назвал температуру на рабочем месте комфортной. 38% жителей Новосибирска в целом довольны микроклиматом в офисе, хотя иногда и бывает душно. 8% опрошенных мерзнут из-за включенных кондиционеров, а 39%, наоборот, работают в невыносимой жаре.

При этом некоторые респонденты пожаловались на головные боли, тошноту, усталость и даже обмороки из-за сильной духоты на работе», — рассказали специалисты портала.

Больше половины опрошенных — 53% — слышали о нормах СанПиН, согласно которым летом температура в рабочем помещении должна быть не выше 23–25 градусов по Цельсию. А 39% новосибирцев отметили, что никогда об этом не знали. Только 8% признались, что им о нормах рассказывал сам работодатель.

61% респондентов рассказал, что их начальство никогда не сокращало рабочий день летом из-за высокой температуры в помещении, хоть это и предусмотрено законодательством. 32% новосибирцев не видят в этом необходимости. И только 7% опрошенных рассказали, что руководство их компании действительно сокращает рабочий день, как это предусмотрено нормами.

По словам 38% жителей Новосибирска, в жару им лень работать даже в прохладном офисе. 7% респондентов отметили, что им все равно, и даже в душном помещении легко работается. Больше половины горожан работают в обычном режиме, если температура в офисе комфортная, несмотря на зной за окном.

На прошлой неделе Зарплата.ру выясняла у новосибирцев, успевают ли они заканчивать работу к установленным срокам.