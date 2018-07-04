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Уровень бедности в Таджикистане за последние два года снизился на 1,3 проц
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Уровень бедности в Таджикистане за последние два года снизился на 1,3 проц 

ИА Синьхуа 4 июля 2018
Душанбе, 3 июля /Синьхуа/ — Уровень бедности в Таджикистане за последние два года снизился на 1,3 проц, составив на начало этого года 29,7 проц. Доля среднего класса достигла 24 проц. Об этом сегодня заявил президент Эмомали Рахмон на заседании Совета по национальному развитию при президенте.
По его словам, такие результаты достигнуты на основе обеспечения высокого темпа роста экономики на уровне 7 поц в год и увеличения расходов на социальные нужды. Данные показатели способствовали продолжению тенденции улучшения демографической ситуации и состояния здоровья населения. В итоге средний показатель продолжительности жизни населения достиг 73,5 лет, сказал Э. Рахмон. —0—
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