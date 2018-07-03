Об этом свидетельствует видеоопрос, проведенный изданием Ukraina.ru.
«Она уже была у власти. Не показала результата», — ответила одна из опрошенных.
Другая указала, что не определилась, но скорее всего поддержит Анатолия Гриценко или Святослава Вакарчука.
«Я за Гриценко, нравится он мне, умный он очень. А Тимошенко — хорошая женщина, но уже так нельзя, нужно менять кадры», — отметила опрошенная.
Были и те, кто говорил, что проголосует против всех.
Но были и сторонники Тимошенко.
«Я не вижу других кандидатов кроме нее», — отметила одна из опрошенных.
Другой опрошенный указал, что «знает Тимошенко по бизнесу» и поэтому не проголосовал бы за нее.
В целом, большинство опрошенных не поддерживают Тимошенко.