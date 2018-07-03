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Киевляне рассказали о поддержке Тимошенко — видеоопрос
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Киевляне рассказали о поддержке Тимошенко — видеоопрос 

Украина.ру 3 июля 2018
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствует видеоопрос, проведенный изданием Ukraina.ru.
«Она уже была у власти. Не показала результата», — ответила одна из опрошенных.
Другая указала, что не определилась, но скорее всего поддержит Анатолия Гриценко или Святослава Вакарчука.
«Я за Гриценко, нравится он мне, умный он очень. А Тимошенко — хорошая женщина, но уже так нельзя, нужно менять кадры», — отметила опрошенная.
Были и те, кто говорил, что проголосует против всех.
Но были и сторонники Тимошенко.
«Я не вижу других кандидатов кроме нее», — отметила одна из опрошенных.
Другой опрошенный указал, что «знает Тимошенко по бизнесу» и поэтому не проголосовал бы за нее.
В целом, большинство опрошенных не поддерживают Тимошенко.
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