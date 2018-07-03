Холм Чертова городища в Елабуге предлагают сделать «голливудским» 

В паблике «Типичная Елабуга» запустили опрос об установке на холме Чертова городища знака с названием города — подобно тому, как это в свое время сделали в Голливуде. Автор опроса предпочитает собирать ответы анонимно. К посту прикреплен вариант размещения надписи. Пользователи по-разному отреагировали на предложение. Одни говорят, что надпись украсила бы холм. Другие предлагают выбрать для нее другое место. «Точно не там, башня, между прочим, памятник международного наследия ЮНЕСКО», — пишет один из пользователей. На момент публикации материала в опросе приняли участие почти 2,5 тысячи человек. 72 процента респондентов поддержали инициативу, а 28 процентов высказались против. Сбор мнений продолжается.