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В налоговой огласили число миллионеров и миллиардеров среди нижегородцев
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В налоговой огласили число миллионеров и миллиардеров среди нижегородцев 

nn.ru 3 июля 2018
Фото: nn.ru
Общее число декларантов — «миллионеров» с валовой суммой дохода более 1 млн рублей по сравнению с прошлым годом увеличился на 6%. В 2017 году их было 166 тысяч, в 2018 стало 177 тысяч.
Доход от 1 до 50 млн рублей заявили 17 тысяч нижегородцев. По сравнению с прошлым годом их стало на 4 тысячи человек больше. От 50 до 100 млн рублей заработали 80 человек. На 18 больше, чем в прошлом.
Доход от 100 до 500 млн рублей указали в декларациях 95 человек, в прошлом году — 94.
Тех, кто за последний год получил доход от 500 млн рублей до 1 млрд рублей, стало меньше. Его указали 9 физических лиц. В прошлом году — 10.
А к миллиардерам добавился еще 1 нижегородец. Доход от 1 до 10 млрд рублей зарегистрировали 7 человек.
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