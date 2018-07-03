Россияне высказались о гражданских браках 

Аналитическая служба Рамблера узнала у респондентов, что они думают о наделении фактических браков правовым статусом.
Треть опрошенных (31%) выступила против признания сожительства официальным браком. 23% респондентов поддержали эту идею, отметив, что так будет решена проблема правового статуса многих семей.
46% опрошенных считают, что власти должны сделать так, чтобы пары охотнее вступали в брак, а не признавать фактические союзы.
Госдума рассмотрит законопроект, который предлагает ввести такое понятие, как фактические брачные отношения. Под такими отношениями сенатор предлагает понимать совместное проживание в течение пяти лет, когда люди ведут общее хозяйство. А также проживание совместно в течение двух лет, если пара родила общего ребенка или детей.