Россияне высказались о гражданских браках

Аналитическая служба Рамблера узнала у респондентов, что они думают о наделении фактических браков правовым статусом.

Треть опрошенных (31%) выступила против признания сожительства официальным браком. 23% респондентов поддержали эту идею, отметив, что так будет решена проблема правового статуса многих семей.

46% опрошенных считают, что власти должны сделать так, чтобы пары охотнее вступали в брак, а не признавать фактические союзы.