Опрос: партия «Единство» не попадёт в парламент Латвии

Партия «Единство», демонстрирующая антироссийскую направленность, не попадёт в Сейм Латвии . На октябрьских выборах за неё готовы проголосовать только 2,7 процента избирателей.

Это показало социологическое исследование, проведённое компанией SKDS. «Единству» не помогло даже объединение с несколькими региональными партиями и переименование в «Новое Единство».