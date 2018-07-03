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Опрос: партия «Единство» не попадёт в парламент Латвии
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Опрос: партия «Единство» не попадёт в парламент Латвии 

Парламентская газета 3 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Партия «Единство», демонстрирующая антироссийскую направленность, не попадёт в Сейм Латвии. На октябрьских выборах за неё готовы проголосовать только 2,7 процента избирателей.
Это показало социологическое исследование, проведённое компанией SKDS. «Единству» не помогло даже объединение с несколькими региональными партиями и переименование в «Новое Единство».
Лидирует по-прежнему оппозиционная социал-демократическая партия «Согласие» (20,9 процента), выступающая за добрососедские отношения с Россией. На втором месте — правящий Союз «зелёных» и крестьян, за который готовы проголосовать 14,4 процента участников исследования. На третьем месте — антироссийское Национальное объединение (6,1 процента). У Русского союза Латвии пока 1,2 процента. Партия «Единство» является правоцентристкой и входит в правящую коалицию Сейма.
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