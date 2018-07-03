Ипотека станет доступнее

фото: www.pixabay.comИпотека станет доступнееПрезидент Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 июля подготовить поправки в законодательство для субсидирования ипотеки по ставке до 6% годовых. Речь идёт о многодетных семьях, в которых родился четвёртый и последующие дети.

Впрочем, перемены ожидают и всех остальных жителей страны. По словам экспертов, процентная ставка постепенно снижается, а объём ипотечных кредитов растёт. Сможем ли мы когда-нибудь рассчитывать на ипотеку в 2%, как это давно принято во многих европейских странах?

Квартирный запрос

Семья Волковых живёт в Канавинском районе. У них подрастает трое детей, на подходе четвёртый. Собственные квадратные метры для них — пока лишь несбыточная мечта.

— Конечно, мы уже устали ютиться впятером в нашей съёмной двушке, — признаётся глава семейства Иван Волков . — Пробовали взять ипотеку, обошли множество банков, ниже, чем 10% годовых, ставку не нашли. Это для нас слишком дорого.

Уже совсем скоро для таких семей, как Волковы, всё может измениться. О том, что процентную ставку по ипотеке необходимо снижать, говорил российский президент во время последней прямой линии. На днях стало известно, что в срок до 15 июля 2018 года правительство должно подготовить поправки в законодательство, предусматривающие субсидирование ипотечного кредита до уровня 6% годовых ставки для многодетных семей — тех, в которых родился четвёртый и последующие дети. Глава государства также пообещал рассмотреть изменения в правила понижения ипотечной ставки для семей с двумя и более детьми.

Дорогого стоит

Впрочем, большинство жителей страны к ипотеке пока относятся с опаской. Согласно недавнему опросу Фонда общественного мнения , большинство россиян исключают вероятность оформления ипотечного кредита — об этом заявил 71% опрошенных. Такую возможность допускают лишь 19%, а 7% — уже выплачивают. В числе причин, не позволяющих воспользоваться кредитом на жильё, лидирует ответ «низкий уровень жизни, низкие зарплаты, проблемы с работой» — 22%. Ещё 19% респондентов предпочитают искать другие варианты, а 9% и вовсе не доверяют кредитам и считают их кабалой. Кроме того, 8% останавливают высокие проценты по кредиту.

По мнению экономистов, пока население не в состоянии купить без кредита даже мелкую бытовую технику, говорить о таком тяжёлом бремени, как ипотека, рано.

— По данным российских социологов, у нас бедных, то есть людей, которые не могут из своих доходов купить простую бытовую технику, 75%, — приводит пример экономист Александр Добровольский . — Понятно, что если человек из текущих доходов не может купить, например, кофемолку или микроволновку, то ему даже не стоит задумываться об ипотеке. Ставки могут быть любыми, вопрос в том, что ипотеку надо гасить. А гасить её людям нечем, поэтому и интереса у 71% нет. У них нет и сбережений

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова , спрос на ипотечное кредитование — палка о двух концах, особенно в нашей российской действительности.

— Во-первых, за год задолженность россиян по ипотечным займам снова выросла на 20% к аналогичному периоду прошлого года, — говорит эксперт. — Это значит, что кредитное бремя всё ещё не по карману большинству россиян, потому что доходы в реальном выражении не росли уже более четырёх лет — статистическую погрешность в расчёт не берём. Более 3/4 населения России получают среднюю заработную плату, чья величина не превышает 35 тысяч рублей. Столько же примерно составляет ежемесячный платёж за ипотечную квартиру, если взять жильё стоимостью 4 млн рублей и срок кредита в 15 лет. Это первый острый момент, который сигнализирует, что сравнительно низкая ставка никак не компенсирует неплатёжеспособность населения.

Во-вторых, считает аналитик, множество россиян активно перекредитовываются, причём для этого привлекаются микрофинансовые и другие организации с грабительским процентом.

— Это только туже завязывает долговой узел на шее среднестатистического потребителя и со временем приводит к накоплению банками токсичных активов. Именно поэтому не стоит слепо радоваться хорошим цифрам по кредитам и буму в ипотеке. Её надо будет как-то выплачивать, и в пользу банковского платежа часть россиян будет сокращать свои повседневные траты, особенно если просадка реальных доходов продолжится, — предупреждает Анна Бодрова.

Недавно один из крупнейших банков страны снизил процентную ставку до 9,4%. Это стало своеобразным рекордом, так как буквально несколько месяцев назад жителям приходилось брать ипотеку под 10-11% годовых. Экономисты уже обнадёживающе заявили, что ставки по ипотеке продолжат снижение, и к концу этого года могут достигнуть 8,5%. Возможно, после этого желающих взять в ипотеку собственное жильё станет больше.

ТОП-5 СТРАН С САМЫМИ НИЗКИМИ ПРОЦЕНТНЫМИ СТАВКАМИ: