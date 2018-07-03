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14% саратовских водителей нарушали правила более 10 раз за последние полгода
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14% саратовских водителей нарушали правила более 10 раз за последние полгода 

САРАТОВ24 3 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
Avito Авто провел опрос на тему: за какие нарушения штрафуют водителей Саратовской области? 88% респондентов призналось, что их останавливали за быструю езду, 43% забывали пристегивать ремень и 37% подвергались штрафу за разговоры по мобильнику в движении.
Что касается частоты, то 14% заявило о нарушениях дорожных правил свыше десяти раз за полгода, 30% это делали один-два раза и треть отметили, что чисты перед законом.
Отметим, что автомобилисты не особо признаются в езде в нетрезвом состоянии. Сегодня вступил в силу закон об административной ответственности за пьяное вождение при обнаружении более 0,3 грамма спирта на литр крови. До этого сам факт опьянения устанавливался только по дыхательному тесту, с помощью алкотестера. Теперь дополнительным способом стал анализ крови.
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