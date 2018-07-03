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Опрос: россияне против отказа от интернета
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Опрос: россияне против отказа от интернета 

Рамблер 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Респонденты, опрошенные аналитической службой Рамблера, высказались о возможности отказа России от глобального интернета.
Респондентам задали вопрос «Как бы вы отреагировали, если бы России пришлось отказаться от глобальной Сети, заменив ее местным альтернативным интернетом?». 68% опрошенных заявили, что расстроились бы, поскольку без глобальной Сети они не смогли бы узнавать информацию.
16% респондентов заявили, что обрадовались бы, так как, по их мнению, из интернета поступает вредная информация из-за рубежа.
Еще 16% заявили, что им все равно.
Ранее директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев заявил, что Россия обладает всеми возможностями для создания "альтернативного" интернета, но воспользуется ими только при самом неблагоприятном сценарии.
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