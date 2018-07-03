Опрос: россияне против отказа от интернета

Респонденты, опрошенные аналитической службой Рамблера, высказались о возможности отказа России от глобального интернета.

Респондентам задали вопрос «Как бы вы отреагировали, если бы России пришлось отказаться от глобальной Сети, заменив ее местным альтернативным интернетом?». 68% опрошенных заявили, что расстроились бы, поскольку без глобальной Сети они не смогли бы узнавать информацию.

16% респондентов заявили, что обрадовались бы, так как, по их мнению, из интернета поступает вредная информация из-за рубежа.

Еще 16% заявили, что им все равно.