Опрос: россияне против отказа от интернета 

Респонденты, опрошенные аналитической службой Рамблера, высказались о возможности отказа России от глобального интернета.
Респондентам задали вопрос «Как бы вы отреагировали, если бы России пришлось отказаться от глобальной Сети, заменив ее местным альтернативным интернетом?». 68% опрошенных заявили, что расстроились бы, поскольку без глобальной Сети они не смогли бы узнавать информацию.
16% респондентов заявили, что обрадовались бы, так как, по их мнению, из интернета поступает вредная информация из-за рубежа.
Еще 16% заявили, что им все равно.
Ранее директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев заявил, что Россия обладает всеми возможностями для создания "альтернативного" интернета, но воспользуется ими только при самом неблагоприятном сценарии.