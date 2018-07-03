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Жители Молжаниновского определят, что они хотят видеть на сайтах районных поликлиник
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Жители Молжаниновского определят, что они хотят видеть на сайтах районных поликлиник 

Управа района Молжаниновский города Москвы 3 июля 2018
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Жители Молжаниновского смогут проголосовать за информационное наполнение сайтов районной поликлиники. Соответствующий опрос доступен в системе электронных референдумов «Активный гражданин».
Сейчас на сайтах городских поликлиник можно узнать только фамилию, имя, отчество врача, название специальности и время приема. Опрос позволит добавить дополнительную информацию о специалистах, ведущих прием.
На выбор участникам голосования доступны следующие варианты ответа: фотография, стаж работы, информация об образовании и научные знания, различные награды, грамоты, достижения, курсы повышения квалификации, должность в поликлинике (если есть), отзывы пациентов.
Кроме того, респонденты могут предложить свой вариант, воздержаться, а также доверить этот выбор специалистам.
(ап)
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