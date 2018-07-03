Жители Молжаниновского определят, что они хотят видеть на сайтах районных поликлиник

Жители Молжаниновского смогут проголосовать за информационное наполнение сайтов районной поликлиники. Соответствующий опрос доступен в системе электронных референдумов «Активный гражданин».

Сейчас на сайтах городских поликлиник можно узнать только фамилию, имя, отчество врача, название специальности и время приема. Опрос позволит добавить дополнительную информацию о специалистах, ведущих прием.

На выбор участникам голосования доступны следующие варианты ответа: фотография, стаж работы, информация об образовании и научные знания, различные награды, грамоты, достижения, курсы повышения квалификации, должность в поликлинике (если есть), отзывы пациентов.

Кроме того, респонденты могут предложить свой вариант, воздержаться, а также доверить этот выбор специалистам.

(ап)