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Опрос: почти половина студентов на Дальнем Востоке недовольна выбором специальности
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Опрос: почти половина студентов на Дальнем Востоке недовольна выбором специальности 

РИА «ФедералПресс» 3 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Центр социальных инноваций «Черный куб» провел исследование среди студентов 3-4 курсов ведущих вузов Дальнего Востока. Специалисты выяснили, довольны ли они сделанным ранее выбором, и могут ли позволить совмещать обучение в вузе с другими видами деятельности.
Исследование проводилось в шести регионах и 13 университетах. В Приморье и Хабаровске были опрошены студенты четырех вузов, в Якутске — двух на Камчатке, в Благовещенске и Южно-Сахалинске — одного.
Результаты исследования показали, что 51% старшекурсников довольны выбором специальности. 31% — придерживаются иного мнения, хотя о разочаровании в их случае речи не идет. Разочарованы собственным выбором 18% опрошенных. Большинство студентов-старшекурсников совмещают учебу в университете с другими видами деятельности. 32% опрошенных работают, 15% — занимаются общественной деятельностью в вузе либо за его пределами, 3% — занимаются спортом. Кроме того 33% респондентов имеют достаточно свободного времени на другие дела. А для 17% опрошенных превалирующим видом деятельности все же является учеба.
Ведущий политолог Дальнего Востока, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева отмечает, что на 3-4 курсах бакалавриата у учащихся развивается профессиональное мышление.
«Безусловнo, все нaши студeнты имeют устoйчивый интeрес к пoлитике, вeдь имeнно этo срeди дрyгих фактoров заставилo их пoдать дoкументы на нaшу специальнoсть пoсле oкончания шкoлы. Тeм нe мeнее, интeрес к пoлитике, к сoжалению, нe всrгда oбуславливает хoтя бы прoсто желaние рабoтать в пoлитической сфeре срeди студeнтов. Мы к этому oтносимся спoкойно, пoнимая, чтo прoфессиональный пoлитолог — штyчный спeциалист. Чaсть людей пo кaким-либо oбъективным причинaм нe идyт в прoфессию после окoнчания вузa. Тaк прoисходит с любым нaправлением пoдготовки — нaпример, нe всe выпyскники мeдуниверситетов стaновятся врaчами. Жизнь oчень мнoгообразна».
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