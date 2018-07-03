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Guardian отметил фантастическую организацию ЧМ и хорошее отношение к иностранцам
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Guardian отметил фантастическую организацию ЧМ и хорошее отношение к иностранцам 

Газета.Ru 3 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Организация чемпионата мира по футболу-2018 — фантастическая, и вам придется постараться найти того, кто скажет обратное, пишет в колонке британской газеты The Guardian Тим Розенталь.
Автор отмечает, что отношение россиян к британским болельщикам было абсолютно отличным от того, к чему англичан призывали готовиться накануне ЧМ-2018. Однако все это оказалось дезинформацией, пишет автор. Розенталь приводит в пример россиянина, который сдавал ему комнату. Корреспондент отмечает, что он был счастлив встретиться с британцем, так как его любимым автором был Стивен Фрай.
Кроме этого, нужно выразить большую признательность правоохранительным органам, которые обеспечивают порядок во время ЧМ, добавляет Розенталь. Автор отмечает, единственное, что может помочь в противостоянии дезинформации людей, которые находятся у власти и сталкивают англичан и россиян друг против друга, это личное общение.
"Газета. Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
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