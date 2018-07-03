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Анталию посетили в июне более 2 миллионов туристов
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Анталию посетили в июне более 2 миллионов туристов 

Национальный Туристический Союз 3 июля 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
Курорты Анталии посетили более 2 миллионов туристов в июне 2018 года, в том числе 1,94 миллиона иностранцев и 68,710 внутренних туристов, согласно данным местного Департамента культуры и туризма. В июне прошлого года в город приехали около 1,506 млн туристов.
Что касается национальной принадлежности туристов, то россияне возглавили список в июне с показателем 826.963, что больше, чем в июне прошлого года на 28.55%. При этом российские туристы составили 42.56% всех июньских посетителей. За ним идут граждане Германии (254.406 путешественников), далее следуют Украина (153.961), Великобритания (91.518) и Польша (66.223).
Количество туристов из Германии выросло на 23,71 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как количество туристов из Украины, Великобритании и Польши увеличилось на 5,45 процента, 100,17 процента и 165,34 процента соответственно.
Туристическая столица побила новый рекорд с точки зрения количества иностранных туристов, приезжающих в город в один день: 23 июня в город приехали 79 485 туристов. Количество туристов в Анталии достигло почти 4,89 миллионов в январе-июне, о чем свидетельствуют данные официальной статистики. Около 4,65 миллионов из них были иностранными туристами, в то время как 234,173 — местными.
Число посетителей Анталии за первые шесть месяцев этого года увеличилось на 40,18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Анталия приняла около 3,49 миллионов путешественников.
Лидером за период с начала текущего года снова стала Россия: около 1,87 миллиона россиян прибыли в Анталию за первые шесть месяцев этого года, что на 38,52 процентов больше, за аналогичный период прошлого года, в то время как 847,745 туристов приехали из Германии и 310.699, 239.360 и 153.554 путешественников прибыли из Украины, Великобритании и Голландии, соответственно. Количество туристов из Германии выросло на 41,92%, а количество туристов из Украины, Великобритании и Голландии увеличился на 9,57 процента, 71.07% и 76.98%.
Во всей Турции наблюдался небывалый рост числа иностранцев, приезжающих в страну в первом квартале, так, страна приняла около 5,1 миллиона туристов, что примерно на 36 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министерство культуры и туризма объявило, что Турция приняла почти 11,5 миллионов иностранцев в первые пять месяцев 2018 года, отметив, что этот показатель вырос на 30,8 процента в годовом исчислении по сравнению с 8,8 миллионами в январе-мае прошлого года.
Турция приняла более 32 миллионов туристов в прошлом году, заработав 26,5 миллиарда долларов, согласно официальным данным. По словам представителей частного сектора и официальных лиц, в этом году страна ожидает 40 миллионов иностранных туристов.
Турецкое правительство поставило перед государством цель на 2023 год — 50 миллионов туристов и 50 миллиардов долларов дохода.
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