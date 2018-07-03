В Ростовской области штрафуют за превышение скорости, непристегнутый ремень и разговоры по мобильному

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