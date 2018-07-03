День ГИБДД на Avito: в Ростовской области штрафуют за превышение скорости, непристегнутый ремень и разговоры по мобильному 3 июля в России отмечается день Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Специально к этому празднику «Avito Авто» провел опрос, чтобы выяснить, как ведут себя жители Ростовской области на дорогах. Оказалось, что чаще всего они вынуждены платить за превышение скорости, непристегнутый ремень и разговоры по мобильному телефону. А 32% автомобилистов даже приходилось вступать в конфликты с сотрудниками ГИБДД. Как показал опрос Avito, почти 40% водителей признались, что за последние полгода нарушили правила 1 или 2 раза. Около трети считают себя идеальными водителями и утверждают, что ни разу не отступили от буквы правил дорожного движения. 11% нарушили закон более 10 раз. В России вариант «ни разу» отметили 32%, «1-2 раза» — 34%, «3-5 раз» — 14%, «6-10 раз» — 5% и «более 10 раз» — 14% респондентов. Наиболее аккуратные водители проживают в Калининградской области: вариант «ни разу» отметили 38% респондентов. А вот в Вологодской области, вероятно, самое большое число лихачей на дорогах — за последние полгода нарушений не совершили только 19% водителей. Самым массовым видом нарушения в Ростовской области является превышение скорости — его отметили более 70% опрошенных. Более 40% пришлись на непристегнутый ремень безопасности, а 35% — на разговор по мобильному телефону за рулем. Данная картина соответствует всероссийской, где на превышение скорости приходится. 83%, на ремень 39% и разговоры по телефону 37%. Штрафы и встречи с сотрудниками ГИБДД Половина водителей считают, что штрафы за нарушения ПДД либо необоснованно высокие, либо слишком низкие. 25% полагают, что они слишком завышены. Более 20% респондентов придерживаются мнения, что размеры штрафов соответствуют здравому смыслу. 4% считают, что штрафы слишком мягкие. В России размеры штрафов считают необоснованно высокими или низкими 43% респондентов, заниженными — 6%, завышенными — 26% и адекватными — 24%. 71% жителей Ростовской области за полгода отделались штрафами в размере не более 1 000 рублей. 25% отдали сумму, не превышающую 5 000 рублей. По 2% отдали до 10 000 рублей и больше. Среди российских регионов первое место по доле наименее бьющих по бюджету штрафов делят Саратовская область и Ставропольский край, где 82% водителей заплатили не более 1 000 рублей за полгода. 10% местных водителей столкнулись с эвакуацией своих автомобилей на штрафстоянки. В России в целом аналогичный опыт был у 17% респондентов. В конфликт с сотрудниками ГИБДД вступали 32% автомобилистов в Ростовской области. По всей России этот показатель составляет 24%.