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Инспекторы ГИБДД за день поймали 12 нарушителей, загрязняющих воздух
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Инспекторы ГИБДД за день поймали 12 нарушителей, загрязняющих воздух 

АиФ Кузбасс 5 июля 2018
Фото: АиФ Кузбасс
Кемерово, 5 июля — АиФ-Кузбасс. Внеочередной рейд ГИБДД прошёл на конечной автобусной остановке в Ленинском районе Кемерова, сообщает отделение пропаганды городской ГАИ.
Замеры вредных веществ в выхлопах автобусов и маршрутных такси инспекторы производили с помощью газоанализатора. За три часа сотрудники ГИБДД поймали 12 нарушителей, чей транспорт загрязнял воздух выхлопами сверх меры. За это нарушение им грозят штрафы от 500 до 1000 рублей (если виновным окажется должностное лицо) и 500 рублей — для водителя. В городском отделе ГАИ пояснили, что с начала года за подобные нарушения оштрафовано больше 250 сотрудников и руководителей автотранспортных предприятий Кемерова. Рейды проводятся в связи с тем, что участились жалобы жителей города на загазованность.
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