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Центробанк ожидает рост безналичных платежей в России до 55,6%
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Центробанк ожидает рост безналичных платежей в России до 55,6% 

Москва24 4 июля 2018
Фото: Москва24
Заместитель председателя Центробанка России Ольга Скоробогатова заявила, что доля безналичных платежей составит 55,6 процента, а наличных — 44,4 процента.
По ее словам, еще два года назад соотношение равнялось примерно 60 процентам наличных и 40 процентам безналичных, передает РИА Новости.
Жители России, по данным Центробанка, в 2017 году впервые стали чаще расплачиваться за товары и услуги банковскими картами.
Как сообщалось ранее, оплачивать покупки в российских интернет-магазинах можно будет только по номеру телефона уже в 2019 году. Банки и Ассоциация компаний интернет-торговли поддержали идею. По их мнению, нововведение увеличит рост безналичных платежей.
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