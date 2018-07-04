Центробанк ожидает рост безналичных платежей в России до 55,6%

По ее словам, еще два года назад соотношение равнялось примерно 60 процентам наличных и 40 процентам безналичных, передает РИА Новости

Жители России , по данным Центробанка, в 2017 году впервые стали чаще расплачиваться за товары и услуги банковскими картами.

Как сообщалось ранее, оплачивать покупки в российских интернет-магазинах можно будет только по номеру телефона уже в 2019 году. Банки и Ассоциация компаний интернет-торговли поддержали идею. По их мнению, нововведение увеличит рост безналичных платежей.