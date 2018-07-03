Все больше китайцев ценят здоровое питание — опрос

Пекин, 3 июля / Синьхуа / — В общей сложности 76,8 проц. китайских респондентов готовы потратить больше денег на здоровое питание. В частности, родившиеся в 90-е годы прошлого столетия проявили большую готовность, чем люди других возрастных категорий.

В рамках опроса, проведенного газетой «Китайская молодежь» /China Youth Daily/, были опрошены 2001 человек.

Среди трех основных факторов, влияющих на выбор еды, названы пищевая ценность, вкус и санитарные условия.

За этими факторами следуют сочетание мяса и овощей, внешний вид, доступность и удобство.

Согласно результатам опроса, быстрый ритм жизни затрудняет сохранить привычку правильного питания. 70,3 проц. опрошенных согласились с тем, что это остается главным препятствием для соблюдения здоровой диеты.

В плане возрастных категорий, 1,3 проц. участников данного опроса родились после 2000 года, 29,2 проц. — в 1990 гг., 48 проц. — в 1980 гг., 15,1 проц. — в 1970 гг., 5 проц. — в 1960 гг. и 0,9 проц. — в 1950 гг. -0-