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Все больше китайцев ценят здоровое питание — опрос
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Все больше китайцев ценят здоровое питание — опрос 

ИА Синьхуа 3 июля 2018
Пекин, 3 июля /Синьхуа/ — В общей сложности 76,8 проц. китайских респондентов готовы потратить больше денег на здоровое питание. В частности, родившиеся в 90-е годы прошлого столетия проявили большую готовность, чем люди других возрастных категорий.
В рамках опроса, проведенного газетой «Китайская молодежь» /China Youth Daily/, были опрошены 2001 человек.
Среди трех основных факторов, влияющих на выбор еды, названы пищевая ценность, вкус и санитарные условия.
За этими факторами следуют сочетание мяса и овощей, внешний вид, доступность и удобство.
Согласно результатам опроса, быстрый ритм жизни затрудняет сохранить привычку правильного питания. 70,3 проц. опрошенных согласились с тем, что это остается главным препятствием для соблюдения здоровой диеты.
В плане возрастных категорий, 1,3 проц. участников данного опроса родились после 2000 года, 29,2 проц. — в 1990 гг., 48 проц. — в 1980 гг., 15,1 проц. — в 1970 гг., 5 проц. — в 1960 гг. и 0,9 проц. — в 1950 гг. -0-
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