70% работодателей Воронежской области не тратятся на еду для сотрудников

24% работников Воронежской области приносят еду на работу, а 7% не обедают в офисе совсем, такие данные представила служба исследований HeadHunter.

Треть компаний региона покупают для работников чай, кофе и сахар в офис, и только 9% — печенья и конфеты. Остальные же не тратятся на офисные «вкусняшки» вообще.

Вместе с тем 83% работников хотели бы пить на работе чай или кофе за деньги компании, 36% считают, что их работодатель мог бы потратиться на печенье и конферы, и 30% хотели бы видеть в офисе бесплатные фрукты и овощи.

В ходе опроса выяснилось, что 39% воронежцев тратят на обед ежедневно от 100 до 200 рублей, 19% могут позволить себе отобедать за 200-500 рублей, а 10% укладываются меньше, чем в 100 рублей.