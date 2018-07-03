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70% работодателей Воронежской области не тратятся на еду для сотрудников
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70% работодателей Воронежской области не тратятся на еду для сотрудников 

АиФ 3 июля 2018
Фото: АиФ
24% работников Воронежской области приносят еду на работу, а 7% не обедают в офисе совсем, такие данные представила служба исследований HeadHunter.
Треть компаний региона покупают для работников чай, кофе и сахар в офис, и только 9% — печенья и конфеты. Остальные же не тратятся на офисные «вкусняшки» вообще.
Вместе с тем 83% работников хотели бы пить на работе чай или кофе за деньги компании, 36% считают, что их работодатель мог бы потратиться на печенье и конферы, и 30% хотели бы видеть в офисе бесплатные фрукты и овощи.
В ходе опроса выяснилось, что 39% воронежцев тратят на обед ежедневно от 100 до 200 рублей, 19% могут позволить себе отобедать за 200-500 рублей, а 10% укладываются меньше, чем в 100 рублей.
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