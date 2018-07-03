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38% россиян довольны взаимодействием с сотрудниками ГАИ и полиции
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38% россиян довольны взаимодействием с сотрудниками ГАИ и полиции 

РИА «ФедералПресс» 3 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Институт Общественного Мнения Анкетолог» провел большой опрос к дню ГАИ, который отмечается 3 июля. Данные показали, как россияне относятся к сотрудникам автомобильной инспекции, какие нововведения в ПДД они поддерживают и что им больше всего не нравится на российских дорогах.
Согласно исследованию, более трети россиян (35%) считают, что Госавтоинспекция и другие подразделения МВД после реформы 2011-12 гг. стали работать лучше. Ровно 50% опрошенных уверены, что работа ведомств осталась не прежнем уровне, а 15% — что она изменилась в худшую сторону. При этом наблюдаются отличия в оценках в зависимости от региона опрошенных — ухудшение качества работы ГАИ и Полиции в последние годы отметили 23% жителей Северо-Западного и 21% жителей Северо-Кавказского ФО. Тогда как в Южном, Приволжском и Дальневосточном ФО этот показатель составил 12%.
Большинство респондентов (75%) отметили, что им проходилось взаимодействовать с сотрудниками ГАИ или полиции в последние полгода. 38% из них остались в целом довольны взаимодействием и отметили, что инспекторы вели себя корректно, вежливо и в рамках должностных инструкций. О грубом и некорректном поведении сотрудников заявили лишь 9%. Больше всего жалоб на некорректное поведение сотрудников МВД поступило из Северо-Кавказского ФО (23%). Также опрос показал, что 4% водителей, получивших штрафы за нарушение ПДД, пытались их оплатить на месте, но получили отказ, и еще 4% нарушителей сами предлагали выплатить компенсацию непосредственно на месте нарушения.
Исследование проходило с 28 июня по 1 июля, всего было опрошено 1278 человек. Из них: 53% — женщины, 47% — мужчины. Возраст: 18–30 лет — 24%, 31— 45 лет — 35%, 46–55 лет — 23%, больше 55 лет –17%%. Распределение по федеральным округам: ЦФО — 28%, СЗФО — 11%, ЮФО — 11%, СКФО — 6%, ПФО — 19%, УФО — 8%, СФО — 14%, ДВФО — 4%. Погрешность при 95% доверительной вероятности не превышает 2,8%.
С полными результатами опроса можно ознакомиться на сайте «Института Общественного Мнения Анкетолог».
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