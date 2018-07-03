Исследование: выросло число выпускников китайских вузов, которые предпочитают работу продолжению учебы

Пекин, 3 июля / Синьхуа / — Четверо из каждых пяти новоиспеченных выпускников китайских вузов заявили о желании устроиться на работу, вместо того чтобы учиться дальше, что на 6,39 процента больше, чем в прошлом году. Такие результаты были получены в ходе опроса, проведенного одним из ведущих китайских рекрутинговых сайтов Zhaopin.com.

В опросе приняли участие более 90 тыс. человек, недавно выпустившихся из вузов и колледжей.

Несмотря на то, что он был принят на обучение по программе поствысшего образования в Китайском университете международных отношений, Чжу Сяовэй, выпускник того же университета, предпочел пойти работать в медиакомпанию после выпуска.

"Хорошие предложения редко поступают дважды, — так он объяснил свой выбор. — Я решил устроиться на работу в компанию, вместо того чтобы продолжать учиться или открыть собственный бизнес, потому что это поможет мне стать более конкурентоспособным на рынке труда и получить финансовую самостоятельность".

"С учетом сложной ситуации на рынке труда выпускники становятся все более осторожными при планировании своей карьеры", — добавил он.

В этом году из стен китайских вузов и колледжей должны выпуститься 8,2 млн человек, на 250 тыс. больше, чем в прошлом году, отмечается в докладе с результатами опроса. -0-