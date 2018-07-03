Названы самые «популярные» штрафы у россиян

Исследование, которое провел онлайн-сервис «Avito Авто» среди российских автомобилистов, выявило самые распространенные нарушения, за которые автолюбителям приходят штрафы.

В ходе опроса водителям предложили выбрать несколько самых частых правонарушений, за которые они получают штрафы, сообщает RT.

80 процентов респондентов рассказали, что чаще всего их штрафуют за превышение скорости. Второе и третье место досталось ремню безопасности и разговору по мобильному телефону. У этих нарушений почти по 40 процентов штрафов.

На четвертом и пятом месте парковка в неположенном месте и не использования поворотника.

Российские водители также признавались в том, что часто их штрафуют за пересечение сплошной линии и обгон в неположенном месте.

По 10 процентов штрафов получали за проезд на красный и по выделенной полосе.

Большинство опрошенных рассказали, что за шесть месяцев они заплатили не более 1000 рублей за штрафы.