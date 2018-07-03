Ещё
Только правда: что крымчане говорят о России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Только правда: что крымчане говорят о России 

РИА Новости Крым 3 июля 2018
Большинство крымчан полностью ассоциируют себя с Россией, об этом корреспондент РИА новости Крым узнал во время опроса на улицах Симферополя. О своих переживаниях, надеждах и желаниях жители полуострова рассказали в блиц-интервью.
РИА Новости Крым: последние новости
"Они наши братья": на Украине пожелали россиянам победы на ЧМ-2018 "Суперход" для Киева: эксперт придумал, как сблизить Украину с НАТО Депутат Рады предрек катастрофу Украине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры54
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»58
На Украину надвигается катастрофа334
Россию обвинили в попытке переманить Турцию64
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру24
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение