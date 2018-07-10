98,100,100. Как пермская школьница набрала высокие баллы по ЕГЭ

Московский школьник, набравший в этом году 400 балов на ЕГЭ, конечно, молодец, но и пермякам есть чем гордиться.

18-летняя школьница Евгения Симанова получила на первом экзамене 98 баллов, на втором — 100 и на третьем — 100! По математике, которую девушка сдавала на базовом уровне, она тоже получила максимальный балл.

О выпускнице, набравшей высокие баллы при сдаче единого государственного экзамена, читайте в материале корреспондента «АиФ-Прикамье».

Погружение в учёбу

Евгения закончила 11 класс пермской гимназии № 6 в Закамске, где училась с первого класса. В начальной школе она была круглой отличницей. Затем в дневнике появились четвёрки. И так до 10-го класса. А в 11-м девушка твёрдо решила максимально успешно сдать ЕГЭ.

«Весной, когда только наступили тёплые деньки, мне очень хотелось отдыхать: кататься на велосипеде, гулять на улице с друзьями или со своим мопсом Жулей. Но я останавливала себя и не давала себе лениться, — говорит Евгения. — Я не прочь посидеть в соцсетях, но объяснила себе, что это отнимает много времени. Поэтому убирала подальше телефон и с головой уходила в учёбу: много занималась с педагогами, разбирала сложные вопросы, читала учебники, дополнительную литературу, самостоятельно решала тесты».

Сдача итоговых экзаменов далась Жене нелегко, как, наверное, и каждому, кто должен пройти через это испытание. Но если в 9-м классе она ещё надеялась на народные приметы — подкладывала под пятку пятак, входила в кабинет с левой ноги и спала на учебниках, то на этот раз рассчитывала только на свои силы.

«Ты крута, Женя!»

«Были и сильное волнение, и сложности с засыпанием, — рассказывает пермячка. — ЕГЭ, как и положено, мы сдавали в чужой школе. С экзамена по истории я вышла за полчаса до его окончания. Русский язык написала за час до положенного времени, а вот чтобы сдать обществознание, просидела в аудитории до последней минутки».

За первый экзамен — историю — девушка получила 98 баллов.

«Когда результаты только-только опубликовали на сайте, мне ребята начали писать: «Ты крута, Женечка!» — вспоминает девушка. — Родители и младший брат обнимали-целовали, учителя поздравляли».

Спустя неделю по русскому языку выпускница получила ещё 100 баллов. А ещё через неделю тоже 100 баллов по обществознанию.

«Самым супернеожиданным и мегарадостным событием были 100 баллов на обществознании, — говорит школьница. — Я не верила, что такое возможно. Считаю, что ответы по этому предмету всё равно оцениваются субъективно, поэтому сложно было ответить так, чтобы попасть в точку».

Кстати, большинство выпускников гимназии, где училась Евгения, тоже показали неплохие результаты по ЕГЭ. А по русскому языку ещё три человека получили 100 баллов.

Аттестат красного цвета и золотую медаль умнице-красавице вручали первой в классе.

На торжественном мероприятии присутствовали и счастливые родители: мама — фельдшер скорой помощи, и папа, который занимается грузоперевозками. Теперь для их единственной дочери открыты двери лучших вузов страны. Евгения уже подала документы на юридический факультет Санкт-Петербургского госуниверситета.

«Я не рассчитывала на такие высокие результаты, и сейчас мне очень приятно, — говорит Евгения. — Зато теперь могу дать несколько советов желающим хорошо сдать ЕГЭ. Подготовке к экзаменам нужно уделять много времени, не надо лениться, никогда не думать, что времени впереди много, и ты ещё всё успеешь. Самое главное: необходимо правильно расставлять приоритеты и быть уверенным в своих силах».