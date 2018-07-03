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Россияне рассказали, за что их штрафуют чаще всего
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Россияне рассказали, за что их штрафуют чаще всего 

РИА Новости 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В большинстве случаев россияне получают штрафы за превышение скорости, сообщает RT со ссылкой на опрос, проведенный интернет-сервисом «Avito Авто».
Подавляющее большинство — 80 процентов респондентов — ответили, что чаще всего получают взыскания за превышение скорости. На втором месте оказалось вождение с непристегнутым ремнем безопасности, а тройку «штрафных» лидеров замыкает разговор по мобильному телефону. Наказания за оба нарушения набрали почти по 40 процентов каждый.
Россияне также признались, что их штрафуют за парковку в неположенном месте (18 процентов) и неиспользование сигнала поворота (17 процентов).
Самыми редкими нарушениями, за которыми последовали взыскания, оказались пересечение сплошной линии разметки (16 процентов), обгон в неположенном месте (13 процентов), проезд на красный свет и по выделенной полосе (по десять процентов каждый). За управление в нетрезвом виде получали штраф два процента респондентов.
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