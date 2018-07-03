Россияне рассказали, за что их штрафуют чаще всего

МОСКВА , 3 июл — РИА Новости . В большинстве случаев россияне получают штрафы за превышение скорости, сообщает RT со ссылкой на опрос, проведенный интернет-сервисом «Avito Авто».

Подавляющее большинство — 80 процентов респондентов — ответили, что чаще всего получают взыскания за превышение скорости. На втором месте оказалось вождение с непристегнутым ремнем безопасности, а тройку «штрафных» лидеров замыкает разговор по мобильному телефону. Наказания за оба нарушения набрали почти по 40 процентов каждый.

Россияне также признались, что их штрафуют за парковку в неположенном месте (18 процентов) и неиспользование сигнала поворота (17 процентов).

Самыми редкими нарушениями, за которыми последовали взыскания, оказались пересечение сплошной линии разметки (16 процентов), обгон в неположенном месте (13 процентов), проезд на красный свет и по выделенной полосе (по десять процентов каждый). За управление в нетрезвом виде получали штраф два процента респондентов.