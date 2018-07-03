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Россияне рассказали, за что их чаще всего штрафуют
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Россияне рассказали, за что их чаще всего штрафуют 

RT на русском 3 июля 2018
Фото: Усолье.Инфо
Чаще всего россиян штрафуют за нарушение скоростного режима. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого интернет-сервисом объявлений «Avito Авто».
В ходе исследования водителям было предложено выбрать несколько самых распространённых правонарушений, за которые их штрафуют.
Так, 80% респондентов сообщили, что чаще всего их штрафуют за превышение скорости. На втором и третьем местах оказались взыскания за непристёгнутый ремень безопасности и разговор по мобильному телефону: они набрали почти по 40%.
Замкнули пятёрку самых часто встречающихся нарушений парковка в неположенном месте (18%) и неиспользование сигнала поворота (17%).
Реже россияне признавались в том, что регулярно получают штрафы за пересечение сплошной линии разметки (16%) и обгон в неположенном месте (13%). Варианты ответов «проезд на красный свет» и «по выделенной полосе» получили по 10% голосов респондентов.
О том, что были оштрафованы за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщили всего 2% опрошенных.
Подавляющее большинство респондентов (72%) рассказали, что в качестве штрафа за полгода они выплатили не более 1 тыс. рублей. Примерно пятая часть опрошенных уложилась в сумму до 5 тыс. рублей. Ещё 4% пришлось отдать до 10 тыс. рублей, а 2% — свыше этой суммы.
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