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Россияне поменяли море на диван
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Россияне поменяли море на диван 

News.ru 3 июля 2018
Фото: News.ru
На время отпуска в 2018 году все меньше россиян готовы отправиться на внутренние курорты и путешествия по стране. Эксперты предположили, что одной из причин такого спада мог стать чемпионат мира по футболу, который проходит на территории России.
По данным опроса исследовательского холдинга «Ромир», выяснилось, что в этом году 23% россиян предпочли остаться дома, в 2016 году таких было 7%. Кроме того, снизилось число респондентов готовых выезжать на отдых в российские курорты и путешествия. Если в 2016 году 40 опрошенных провели отпуск в России, в 2015 году — 38%, то в этом году показатель снизился до 26%.
Не изменили своим привычкам отдыхать внутри страны только люди, отдыхающие в санатории. Эксперты зафиксировали незначительный рост отдыхающих: с 4% в 2015-2017 годах, до 6% в нынешнем году. Процент тех, кто предпочитает проводить отпуск на даче или у родственников, остался приблизительно на прежнем уровне и равняется 31%, сообщает «360».
Также сохраняется тенденция снижения процента россиян, готовых провести отпуск за границей. В 2014-м году проводили отпуск за границей 37% жителей страны, в 2015-м году — 28%, в 2016-м смогли позволить себе поездку только 12%, а в этом году их число упало до 9%. Эксперты полагают, что такое снижение может быть связано с ухудшением общего экономического положения в стране.
В опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие во всех типах населённых пунктов, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.
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