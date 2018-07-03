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Какую скидку от стоимости автомобиля готовы дать водители в РФ?
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Какую скидку от стоимости автомобиля готовы дать водители в РФ? 

Car.ru 3 июля 2018
Фото: Car.ru
Эксперты провели опрос среди водителей РФ. Цель опроса — узнать на какие уступки готовы пойти владельцы автомобилей в вопросе «купли-продажи».
Специалисты выяснили, что россияне готовы идти на встречу к покупателям авто, из всех опрошенных сделать скидку согласились 70 процентов. Около 20 процентов высказали отрицательное мнение и всего лишь 2 процента затруднились ответить. Если сумма автомобиля более 1 млн рублей, тогда опрошенные скорее всего называли около 5-6% скидки. Те, чей автомобиль продаётся за сумму от 700 тыс.рублей до 1 млн называют сумму скидки всего 3%. Больше всего скидку в 10% озвучили владельцы Nissan.
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