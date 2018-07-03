Какую скидку от стоимости автомобиля готовы дать водители в РФ?

Эксперты провели опрос среди водителей РФ . Цель опроса — узнать на какие уступки готовы пойти владельцы автомобилей в вопросе «купли-продажи».

Специалисты выяснили, что россияне готовы идти на встречу к покупателям авто, из всех опрошенных сделать скидку согласились 70 процентов. Около 20 процентов высказали отрицательное мнение и всего лишь 2 процента затруднились ответить. Если сумма автомобиля более 1 млн рублей, тогда опрошенные скорее всего называли около 5-6% скидки. Те, чей автомобиль продаётся за сумму от 700 тыс.рублей до 1 млн называют сумму скидки всего 3%. Больше всего скидку в 10% озвучили владельцы Nissan.