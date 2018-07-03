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Долги россиян перед банками выросли на 26% — до 13,5 трлн рублей
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Долги россиян перед банками выросли на 26% — до 13,5 трлн рублей 

Rambler News Service 3 июля 2018
Фото: Санкт-Петербург.ру
Национальное рейтинговое агентство (НРА) подсчитало, что с начала 2018 года общая задолженность российских граждан перед банками выросла на 26% и достигла 13,49 трлн руб., передает газета «Известия».
Кредитование компаний увеличилось лишь на 5%, до 34,14 трлн руб.
Старший вице-президент Сбербанка Александр Бондаренко предположил, что это свидетельствует о том, что россияне постепенно оправляются от кризиса 2014 — 2015 годов.
«Несмотря на санкции, возвращается ощущение стабильности и предсказуемости будущего. Поэтому снова можно много тратить и жить в кредит, как в старые добрые времена», — сказал он.
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