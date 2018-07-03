Долги россиян перед банками выросли на 26% — до 13,5 трлн рублей

Национальное рейтинговое агентство (НРА) подсчитало, что с начала 2018 года общая задолженность российских граждан перед банками выросла на 26% и достигла 13,49 трлн руб., передает газета «Известия»

Кредитование компаний увеличилось лишь на 5%, до 34,14 трлн руб.

Старший вице-президент Сбербанка Александр Бондаренко предположил, что это свидетельствует о том, что россияне постепенно оправляются от кризиса 2014 — 2015 годов.

«Несмотря на санкции, возвращается ощущение стабильности и предсказуемости будущего. Поэтому снова можно много тратить и жить в кредит, как в старые добрые времена», — сказал он.