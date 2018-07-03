Саратовцы против пересмотра сроков декретного отпуска

Специалисты рекрутинговой компании Head Hunter подготовили очередной опрос. В этот раз он оказался посвящен продолжительности отпуска по беременности. Большинство саратовцев оказались против его сокращения.

В этот раз исследование компании подготовили, чтобы выяснить, что поможет увеличить значение валового внутреннего продукта. Ответы респондентов оказались однозначны — сокращение отпуска по беременности и родам в этот список попасть не должно.

В 2018 году в России декретный отпуск длится 140 дней (170 дней, если родилось несколько детей за один раз). А вот в 58% стран мира отпуск по беременности и родам составляет 98 дней, что является минимальным показателем, установленным Международной организацией труда.

Опрос жителей Саратовской области показал: 59% считают, что срок декрета нужно оставить без изменений, 27% наоборот, хотят увеличить отпуск и только 5% считают, что неплохо бы отпуск по беременности сократить.

Среди владельцев компаний 13% выступили за сокращение отдыха для новоиспеченных мам, 62% линейных руководителей проголосовали за то, чтобы оставить условия отпуска без изменений. Увеличение срока отпуска больше всего поддержали представители топ-менеджмента.

"Большая часть опрошенных мужчин и женщин (54% и 57%, соответственно) считает, что срок декретного отпуска следует оставить без изменений. В возрастном срезе отрыв более заметный. За увеличение срока выступили в основном респонденты старше 45 лет (33% против 26% в среднем)", — рассказала информационной службе «Саратов 24» ведущий менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter Александра Севостьянова.