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Саратовцы против пересмотра сроков декретного отпуска
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Саратовцы против пересмотра сроков декретного отпуска 

САРАТОВ24 3 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
Специалисты рекрутинговой компании Head Hunter подготовили очередной опрос. В этот раз он оказался посвящен продолжительности отпуска по беременности. Большинство саратовцев оказались против его сокращения.
В этот раз исследование компании подготовили, чтобы выяснить, что поможет увеличить значение валового внутреннего продукта. Ответы респондентов оказались однозначны — сокращение отпуска по беременности и родам в этот список попасть не должно.
В 2018 году в России декретный отпуск длится 140 дней (170 дней, если родилось несколько детей за один раз). А вот в 58% стран мира отпуск по беременности и родам составляет 98 дней, что является минимальным показателем, установленным Международной организацией труда.
Опрос жителей Саратовской области показал: 59% считают, что срок декрета нужно оставить без изменений, 27% наоборот, хотят увеличить отпуск и только 5% считают, что неплохо бы отпуск по беременности сократить.
Среди владельцев компаний 13% выступили за сокращение отдыха для новоиспеченных мам, 62% линейных руководителей проголосовали за то, чтобы оставить условия отпуска без изменений. Увеличение срока отпуска больше всего поддержали представители топ-менеджмента.
"Большая часть опрошенных мужчин и женщин (54% и 57%, соответственно) считает, что срок декретного отпуска следует оставить без изменений. В возрастном срезе отрыв более заметный. За увеличение срока выступили в основном респонденты старше 45 лет (33% против 26% в среднем)", — рассказала информационной службе «Саратов 24» ведущий менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter Александра Севостьянова.
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