Лучший парк для пеших прогулок выбрали активные жители района

Жители района Орехово-Борисово Северное приняли участие в четвертой части голосования «Влюбиться в Москву : самые интересные места столицы», которая стартовала на портале «Активный гражданин» в понедельник, 2 июля.

Сначала респондентам необходимо было выбрать, за что они хотят проголосовать: «самый любимый парк для занятий спортом», «самый любимый парк для велопрогулок», «парк с любимым прокатом (велосипедов, роликов и т. д.)» и «самый любимый парк для пеших прогулок». Большинство голосующих сошлось на последнем варианте.

В результате, лучшим для пеших прогулок, по мнению ореховцев, стал музей-заповедник «Царицыно» (65%). На втором месте неожиданно оказался Парк Горького (13%), усадьба «Коломенское» с 6% заняла лишь третью строчку рейтинга.

Однако сразу стоит уточнить, что данные предварительные, и результат может скоро измениться.