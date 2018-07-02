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Лучший парк для пеших прогулок выбрали активные жители района
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Лучший парк для пеших прогулок выбрали активные жители района 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 июля 2018
Фото: Борисовские пруды
Жители района Орехово-Борисово Северное приняли участие в четвертой части голосования «Влюбиться в Москву: самые интересные места столицы», которая стартовала на портале «Активный гражданин» в понедельник, 2 июля.
Сначала респондентам необходимо было выбрать, за что они хотят проголосовать: «самый любимый парк для занятий спортом», «самый любимый парк для велопрогулок», «парк с любимым прокатом (велосипедов, роликов и т. д.)» и «самый любимый парк для пеших прогулок». Большинство голосующих сошлось на последнем варианте.
В результате, лучшим для пеших прогулок, по мнению ореховцев, стал музей-заповедник «Царицыно» (65%). На втором месте неожиданно оказался Парк Горького (13%), усадьба «Коломенское» с 6% заняла лишь третью строчку рейтинга.
Однако сразу стоит уточнить, что данные предварительные, и результат может скоро измениться.
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